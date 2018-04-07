Esad’dan Hitler uygulaması

Beşar Esad rejimi, yerinden ettiği Suriyeli milyonların taşınmaz mallarına el konmasına imkan verecek yeni bir yasa çıkardı. Yasa, 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkede yeniden imar edilecek bölgeleri kapsıyor. "10 numaralı" olarak bilinen yasaya göre, taşınmaz mallara sahip kişiler, 30 gün içinde tapularını ilgili makamlara sunacak. Kendileri sunamadığı takdirde yakınlarına vekalet verecek. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Hukuki İşler Komitesi üyesi Yasir Ferhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu prosedür, Esad rejiminin gerçek niyetini ortaya koydu. Rejim, yerinden edilen 13 milyondan fazla Suriyelinin yokluğundan faydalanarak, manipülasyon ve emlak kayıtlarının yok edilmesiyle mallarına el koymaya çalışıyor" dedi. Öte yandan Esad rejimi, ablukadaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinden tahliye sürecini durdurdu. Rejim ve destekçisi Rusya'nın yeniden başlattığı saldırılarda 25 sivil öldü.

ABD İLE MENBİÇ ÇALIŞMA GRUBU BEKLEMEDE

Diplomatik kaynaklar, ABD ile Menbiç konusunda oluşturulan çalışma grubunun toplantısı için yeni dışişleri bakanının göreve başlanmasının beklendiğini ifade etti. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son Ankara ziyaretinde, iki ülke arasında bir anlayışa varıldığını hatırlatan kaynaklar, "İki ülke arasında yapıcı bir egzersiz başladı. Yeni bakanı bekliyoruz" dedi.