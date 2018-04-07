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Fransa çıldırdı: Askerimizin yerini belli ettiniz

Suriye’de ABD’den rol çalarak terör örgütü YPG’ye destek veren Fransız birliklerinin deşifre olması Paris’i karıştırdı. Suriye'deki Fransız askerlerinin yerini haberleştiren Anadolu Ajansı'na Paris'ten tepki... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başkanlık yarışında danışmanlık yapan askeri analist , haber için "Kabul edilemez" dedi.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 15:11
Fransa çıldırdı: Askerimizin yerini belli ettiniz

Anadolu Ajansı'nın 30 Mart 2018'de Fransız ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG'nin etkin olduğu bölgede beş askeri üste varlık gösterdiğine dair grafikli haberi, Paris'te tepki yarattı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Macron'a danışmanlık yapan askeri analist , "Aynı düşmana (DEAŞ) karşı savaşması gereken biri (Türkiye) tarafından böyle bir hareket yapılması kabul edilemez.'' dedi.

ABD ASKERLERİ DE İFŞA EDİLMİŞTİ

AA, Temmuz 2017'de de ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin ayrıntıları haberleştirince Washington ile de benzer bir tartışma yaşamıştı. ABD liderliğindeki uluslararası DEAŞ'la mücadele koalisyonu AA'ya, 'düşmana hassas taktiksel bilgiler sağlandığı' tepkisini göstermişti.

İŞTE FRANSA'YI ÇILDIRTAN O GRAFİK:

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Fransa çıldırdı: Askerimizin yerini belli ettiniz
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