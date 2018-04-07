Katar’ı yarımadadan koparıyor

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de yanına alarak geçtiğimiz yıl Katar'a karşı abluka uygulayan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, bu kez de yüzölçümü açısından küçük olan körfez ülkesinin Arap yardım adasıyla olan kara bağını kesmeyi planladığı öne sürüldü. Suudi kaynaklara dayanan Arab News haber sitesi Suudi Arabistan'ın doğu yakasından Katar sınırını da kapsayacak şekilde deniz kanalı inşa edileceğini ve bunun Katar'ın tek kara sınırının da ortadan kaybolarak ada haline gelmesi anlamına geleceğini yazdı. Kanalın 12 ay içinde tamamlanabileceği söyleniyor.

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