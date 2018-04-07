‘Türkiye operasyonda haklı’

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Lord Alex Carlile, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Türkiye, uluslararası hukuka uygun olduğu sürece, PKK'ya karşı doğru olduğunu düşündüğü biçimde hareket etme özgürlüğüne sahip bir ülke" dedi. Uzun yıllar İngiltere'nin terör yasaları konusundaki bağımsız denetçilik görevini yürüten hukukçu Lord Carlile, "Bu, İngiliz politikacıların sizi eleştirmeyi bırakacağı anlamına gelmez. Ancak bir ülkenin, kendi toprakları dışındaki terör örgütüne operasyon düzenlemesi konusunda kısıtlama bulunmamaktadır" şeklinde konuştu. "Türkiye'nin başka ülkedeki bir terör örgütüne müdahale etmesinin yanlış olduğu görüşünü desteklemiyorum" diyen Carlile "Eğer bir İngiliz vatandaşı, İngiltere'nin ve müttefiklerinin çıkarlarına aykırı davranışlar sergiliyorsa ve bu faaliyetler terör eylemlerine de katkıda bulunuyorsa, o zaman bunların bir daha bu tür terör faaliyetlerine kalkışmasını engellemek için ortaya konan uluslararası hamleler son derece meşrudur" dedi. Düşünce kuruluşu Bosphorus Global'ın etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Carlile, Körfez krizi esnasında Türkiye'nin Katar'a gönderdiği yardımları övdü ve Türk düşünce kuruluşlarının Londra'da daha aktif faaliyet göstermesinin yararlı olacağını söyledi.

"YPG'Lİ İNGİLİZLERE SEMPATİM YOK"

Carlile, YPG'ye katıldıktan sonra Türk savaş uçakları tarafından öldürülen İngiliz vatandaşı hakkında "Bu kişiler için herhangi bir sempati hissetmiyorum" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin meşru bir müdahalede bulunduğunu belirtti.