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Başkanı Trump’un gökdeleninde

’nin kentinin gökdelenleri ile ünlü Manhatten’deki Trump Tower’da çıktı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 03:48 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 03:48
ABD Başkanı Trump’un gökdeleninde yangın
Başkanı Donalt Trump'un sahibi olduğu gökdelenin 50 katında yerel saat ile akşam saat 18.00 civarında çıkan hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Yangın ihbarını alır almaz 150'ye yakın itfaiye ekibi ve çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Başkan Trump'un 'ta geldiğinde aynı binada evi ve ofisinin bulunduğu bildirildi.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri Midtown'da bulunan gökdelende çıkan yangını söndürmek için seferber olduklarını belirtti.

İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürme çalışmalarına başlarken bölge yaya ve araç trafiğine de kapatıldı.

?FDNY Başkanı Roger Sakowich, söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiyecinin yaralandığını ve başka ölen yada yaralananın olmadığını açıkladı.

Öte yandan ABD Başkanı Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Trump, "Trump Tower'da yangın çıktı. Çok Sınırlı. İyi inşa edilmiş bina. İtfaiyeciler iyi bir iş yaptı. Teşekkür ederim" dedi.
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ABD Başkanı Trump’un gökdeleninde yangın
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