Almanya’da minibüslü saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

Almanya
'nın Münster kentinde bir minibüs, kafelerde oturan kalabalığın içine daldı. 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Tüm ülkeyi sarsan olay, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinin sembollerinden Kiepenkerl heykeli yanında meydana geldi. Bir minibüs sürücüsü aracını meydandaki kafelerde oturan kalabalığın üzerine sürdü. İlk belirlemelere göre en az 3 kişinin öldüğü, altısı ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerin arasında araç sürücüsünün de olduğu, olayın hemen ardından intihar ettiği açıklandı. Saldırgan sürücünün psikolojik sorunlu 48 yaşındaki Jens R. isimli bir Alman olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, ikinci bir saldırı tehlikesine karşı polis bölgeyi karadan ve havadan kontrol altına aldı. Saldırıda kullanılan minibüs de bomba imha ekipleri tarafından detaylı incelemeye alındı. Başbakan Binali Yıldırım
, saldırı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel
'e taziye mesajı göndererek başsağlığı dileklerini iletti.