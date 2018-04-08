Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Avrupa Türk devinin önünde titriyor’

devinin önünde titriyor’

Giriş Tarihi: 8.4.2018
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden , Avrupa'nın Türkiye konusunda attığı yanlış adımların sonucuna ilişkin " devinin önünde titriyor" başlıklı analiz yayımladı. Carlos Yarnoz imzalı analizde, "Türkiye, Avrupa'ya Thomas Jefferson'ın (D'nin eski başkanlarından) dediği gibi 'kırgın bir dostun en acımasız düşman olduğunu' gösteriyor" ifadesi yer aldı. Analizde, resmi olmasa da Avrupa Birliği'nin (AB) her hafta 70 milyonluk Müslüman bir nüfusa sahip Türkiye'yi yerden yere vurmasının, Avrupa'nın güney sınırlarında korkuya yol açtığı ve Brüksel'in provoke ettiği öfkeyi yatıştıramadığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Avrupa Türk devinin önünde titriyor’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN