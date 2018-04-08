İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais
, Avrupa'nın Türkiye konusunda attığı yanlış adımların sonucuna ilişkin "Avrupa Türk
devinin önünde titriyor" başlıklı analiz yayımladı. Carlos Yarnoz imzalı analizde, "Türkiye, Avrupa'ya Thomas Jefferson'ın (AB
D'nin eski başkanlarından) dediği gibi 'kırgın bir dostun en acımasız düşman olduğunu' gösteriyor" ifadesi yer aldı. Analizde, resmi olmasa da Avrupa Birliği'nin (AB) her hafta 70 milyonluk Müslüman bir nüfusa sahip Türkiye'yi yerden yere vurmasının, Avrupa'nın güney sınırlarında korkuya yol açtığı ve Brüksel'in provoke ettiği öfkeyi yatıştıramadığı belirtildi.