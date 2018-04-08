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'da kimyasal saldırı

Suriye’de Esad rejimi abluka altındaki ’ya kimyasal saldırı düzenledi. Saldırıda ilk bilgilere göre 75 sivil öldü, 1000’den fazla kişi yaralandı.

AA İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 02:04
Doğu Guta'da kimyasal saldırı

Suriye'de Esad rejiminin abluka altındaki bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal saldırıda 75 sivil hayatını kaybetti, 1000'den fazla sivil gazdan etkilendi.

Esed rejimi, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivillere zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadınlar olmak üzere 75 sivil hayatını kaybetti, 1000'den fazla sivil gazdan etkilendi.

Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekipleri sevk edildi. Sivil Savunma ekipleri, yoğun bombardıman nedeniyle tahliyelerde zorluklar çektiğini bildirdi.

İnsanlığın bittiği yer: Doğu Guta...

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Doğu Guta'da kimyasal saldırı
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