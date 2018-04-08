Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, İstanbul'da

İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, son durağı İstanbul'u gezdi.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Ladraa, yol boyunca geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlatırken, bazı ülkelerde düzenlenen programlara katıldı, sosyal medya hesapları üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri de takipçileriyle paylaştı.

Ladraa, son durağı İstanbul'da Kuzguncuk sahilinde kısa bir gezinti yaptı.