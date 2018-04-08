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için 'ten yola çıkan Ladraa, 'da

'e destek olmak için 'ten yürüyerek yola çıkan Benjamin Ladraa 'a ulaştı.Ladraa, yarın Ankara'ya gidecek, Ankara'dan İskenderun'a geçecek. Suriye'de süren savaş nedeniyle Mısır üzerinden yoluna devam edecek.Ladraa, Filistinlilerin şimdi her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu ancak elinden sadece bu geldiğini dile getirdi. Türkiye'de insanların Filistin konusuna hakim olduğunu ve kendisine çok büyük destekler verdiğini söyleyen Ladraa, "İsrail'e olan tepkimizi sokaklara çıkarak, Filistin bayraklarıyla dünyaya göstermemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 18:00 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 18:25
Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, İstanbul'da

İsrail'in, 'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla 'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, son durağı 'u gezdi.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkan Ladraa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Ladraa, yol boyunca geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlatırken, bazı ülkelerde düzenlenen programlara katıldı, sosyal medya hesapları üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri de takipçileriyle paylaştı.

Ladraa, son durağı İstanbul'da Kuzguncuk sahilinde kısa bir gezinti yaptı.

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Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, İstanbul'da
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