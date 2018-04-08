İsrail Filsitinli gazeteciyi hedef aldı

İsrail ordusunun, "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl göstericilere müdahalesinin son kurbanı, üzerindeki basın yeleği ve kaskı ile olayları görüntülemeye çalışan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca oldu.

Filistinli şehit gazetecinin yakınları ve meslektaşları, elinde kamerasından başka hiçbir şey bulunmayan Murteca'nın İsrail askerleri tarafından hedef gözetilerek öldürüldüğünü söyledi. Ailesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü görüntülemek üzere dün sabah sapasağlam uğurladıkları Murteca'nın akşam saatlerinde cenazesini aldıklarını anlattı.