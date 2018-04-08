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Filsitinli gazeteciyi hedef aldı

'in 'deki katliamında Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazeteci Yasir Murteca şehit edildi. Üzerinde Press (basın) yazılı çelik yeleği ve kaskı bulunan Yasir Murteca'nın İsrail askerleri tarafından hedef alınarak vurulduğu dile getirildi

Giriş Tarihi: 8.4.2018 12:58
İsrail Filsitinli gazeteciyi hedef aldı

ordusunun, "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen barışçıl göstericilere müdahalesinin son kurbanı, üzerindeki basın yeleği ve kaskı ile olayları görüntülemeye çalışan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca oldu.

Filistinli şehit gazetecinin yakınları ve meslektaşları, elinde kamerasından başka hiçbir şey bulunmayan Murteca'nın İsrail askerleri tarafından hedef gözetilerek öldürüldüğünü söyledi. Ailesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus beldesinin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü görüntülemek üzere dün sabah sapasağlam uğurladıkları Murteca'nın akşam saatlerinde cenazesini aldıklarını anlattı.

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İsrail Filsitinli gazeteciyi hedef aldı
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