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Bakanlığı için 'tehlikeli provokasyonlar' dedi

Rusya Dışişleri yetkilileri, Suriye’nin bölgesinde silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da, ordunun kimyasal silaha başvurduğu yönündeki iddiaların, bu ülkeye dışarıdan askeri müdahalenin meşrulaştırılması amacıyla ortaya atıldığını söyledi

Giriş Tarihi: 8.4.2018 16:23
Rus Dışişleri Bakanlığı kimyasal saldırı için 'tehlikeli provokasyonlar' dedi

Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma'da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi.

Açıklamada, 'bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye'deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak' olduğu kaydedildi.

UYDURMA GERÇEKLER ÜZERİNDEN ASKERİ MÜDAHALE

"Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye'ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez" diye devam eden açıklamada, "Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir" uyarısı yer aldı.

Diğer taraftan Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev de Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, yeni kimyasal saldırı iddialarının 'uydurma' olduğunu belirtti.

YENİ BİR YALAN

Söz konusu iddiaların Washington'ın 'işine yarayacak türden olduğunu' ifade eden Kosaçev şunları yazdı: "Bu, 'yalan haber yapıcıların' ortaya attığını yeni bir yalan. Bunun için çok sıradan ve açık olan bir sebepleri var: Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının Duma'dan çıkarılmasını engellemek istiyorlar."

Rusya'nın girişimi ile ilan edilen 'insani mola' uygulaması sayesinde 'nın Duma dışındaki bölgelerinden silahlı gruplar tahliye edilmişti. Duma ise silahlı örgütlerin denetiminde olan son bölge.

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Rus Dışişleri Bakanlığı kimyasal saldırı için 'tehlikeli provokasyonlar' dedi
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