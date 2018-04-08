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: ABD’ye cevabımız sert olacak

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Rusya: ABD’ye cevabımız sert olacak
ABD'den 'ya karşı açıkladığı yeni yaptırım listesinin ardından büyük bir fırtına koptu. Putin'e yakın 7 Rus oligark, bu kişilerin kontrol ettiği 12 şirket, 17 üst düzey Rus hükümet yetkilisi, bir silah şirketi ve ona bağlı bir bankayı yaptırımlar listesine dahil etti. ABD, bu kişi ve kurumları "Rusya'nın küresel çaptaki bozucu eylemlerine destek vermekle" suçladı. Rusya dışişleri Bakanlığı, yanıtlarının sert olacağını açıkladı. Duma Dışilişkiler Başkanı ise, "Bu durum soğuk savaşta bile olmadı" dedi.
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Rusya: ABD’ye cevabımız sert olacak
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