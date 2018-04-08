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'de, 'ye ait uçağa el konuldu

'ye, yasa dışı yollardan 9 milyon dolar nakit taşıdığı iddia edilen leri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 21:00 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 21:31
Somali'de, BAE'ye ait uçağa el konuldu

'de, ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit sokmaya çalıştığı iddia edilen leri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Dubai'den geldiği kaydedilen 9 milyon dolar nakit taşıyan 'ye ait bir uçağın yakalandığı ve paraya el konulduğu belirtildi.

Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri paranın nereye ya da kime gönderilmek istenildiğine dair soruşturma başlatırken, yetkililerden konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor.

Somali , 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera limanının işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

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Somali'de, BAE'ye ait uçağa el konuldu
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