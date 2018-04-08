Son Dakika: Dünya ayağa kalktı!... ABD'den saldırı sinyali

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de Esad rejiminin kuşatma altındaki Doğu Guta'daki Duma bölgesinde zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlemesine ilişkin, "Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil bir şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir" dedi. Bakanlık Sözcüsü Nauert, Suriye'de Beşar Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'DEN SALDIRI MESAJI

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert ise ABD'nin Suriye'deki kimyasal saldırıya karşılık vermek için herhangi bir ihtimali masadan kaldırmayacağını söyleyerek, 'saldırı' mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan Duma'daki saldırıyı kınadığını açıkladı. Trump, Esad'ın saldırı dolayısiyle büyük bir bedel ödediğini söyledi.

RUSYA KİMYASAL SALDIRI İDDİALARININ PROVOKASYON OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Rusya Dışişleri yetkilileri, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde silahlı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma'da, ordunun kimyasal silaha başvurduğu yönündeki iddiaların, bu ülkeye dışarıdan askeri müdahalenin meşrulaştırılması amacıyla ortaya atıldığını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Duma'da pek çok kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu söylenen kimyasal saldırı iddiaları 'tehlikeli provokasyonlar' olarak nitelendi

BU TÜR HABRLERİN AMACI 'DIŞARIDAN SALDIRILARI MEŞRULAŞTIRMAK' DEMİŞTİ

Açıklamada, 'bunun gibi yalan haberlerin amacının, Suriye'deki teröristler ile uzlaşılması mümkün olmayan radikal muhalifleri korumak ve bu ülkeye dışarıdan olası güç saldırılarını meşrulaştırmak' olduğu kaydedildi.

"Rus askerlerin meşru hükümetin ricası üzerine bulunduğu Suriye'ye uydurma gerekçeler üzerinden askeri müdahalede bulunulması kesinlikle kabul edilemez" diye devam eden açıklamada, "Böyle bir şey, çok ağır sonuçlara sebep olabilir" uyarısı yer aldı.

Diğer taraftan Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Konstantin Kosaçev de Facebook hesabından yaptığı açıklamasında, yeni kimyasal saldırı iddialarının 'uydurma' olduğunu belirtti.

Söz konusu iddiaların Washington'ın 'işine yarayacak türden olduğunu' ifade eden Kosaçev şunları yazdı: "Bu, 'yalan haber yapıcıların' ortaya attığını yeni bir yalan. Bunun için çok sıradan ve açık olan bir sebepleri var: Ceyşul İslam (İslam Ordusu) militanlarının Duma'dan çıkarılmasını engellemek istiyorlar.