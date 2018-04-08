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Son Dakika: 'ta 'da

Son dakika haberi... Başkanı Trump'ın evinin bulunduğu 'ın 50. katında çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 07:30
Son Dakika: New York'ta Trump Tower'da yangın

'ta Başkanı 'ın evinin ve ofislerin bulunduğu binasında çıktı.

Yangının, binanın 50. katındaki bir dairede başladığı belirtildi.

Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

New York İtfaiye Departmanı yangında üç itfaiyecinin hafif yaralandığını bildirdi.

Trump ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti ve itfaiyecilere teşekkür etti. Trump ayrıca binanın iyi inşa edildiğini kaydetti.

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Son Dakika: New York'ta Trump Tower'da yangın
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