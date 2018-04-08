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Trump Tower'da

'ın evi ve ofisinin bulunduğu 'taki Trup Tower binasında çıktı. Yangının binanın 50. katında çıktığı belirtilirken olay yerine bir çok itfaiye aracı gönderildi. Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 09:48
Trump Tower'da yangın

ABD Başkanı Trump'ın evinin bulunduğu Trump Tower'ın 50. katında çıktı 'ta ABD Başkanı 'ın evinin ve ofislerin bulunduğu Trump Tower binasında yangın çıktı.

New York polisi, yangından çıkarılan 67 yaşında bir kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının, binanın 50. katındaki bir dairede başladığı belirtildi. Yangın dolayısıyla Trump Tower'ın çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ÜÇ İTFAİYECİ YARALANDI

New York İtfaiye Departmanı yangında üç itfaiyecinin hafif yaralandığını bildirdi. Trump ise olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti ve itfaiyecilere teşekkür etti. Trump ayrıca binanın iyi inşa edildiğini kaydetti.

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Trump Tower'da yangın
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