Alman devi Lufthansa, uçuşlarını iptal etti

Söz konusu grevden 05.00-18.00 saatlerinde yer hizmetleri, destek hizmetleri ve bazı durumlarda havalimanı itfaiyesinin de etkileneceği belirtilen açıklamada, "Yarın grev nedeniyle Lufthansa, 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalacak. Uçuş iptalleri 90 bin yolcuyu etkileyecek." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA GENELİNDE UYARI YAPILDI

Yolculara havalimanına gitmeden önce, uçuş durumları hakkında bilgi almaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca yolcuların hava alanı güvenlik kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmeleri de dikkate almaları gerektiğini vurgulandı.

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KAMU ÇALIŞANLARININ UYARI GREVİ

Ver.di yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirmişti. Sendika 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.



