Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Alman devi Lufthansa, uçuşlarını iptal etti

Alman devi , uçuşlarını iptal etti

Alman havayolu şirketi , Birleşik Hizmet Sendikasının (Ver.di) yarınki i nedeniyle 800’den fazla uçuşun iptal edileceğini ve bundan yaklaşık 90 bin yolcunun etkileneceğini bildirdi. Lufthansa’da yapılan açıklamada, Ver.di sendikasının 10 Nisan Salı günü ülke genelindeki grevinden , Münih, Köln ve Bremen havalimanlarının etkileneceği aktarıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 16:44
Alman devi Lufthansa, uçuşlarını iptal etti

Söz konusu den 05.00-18.00 saatlerinde yer hizmetleri, destek hizmetleri ve bazı durumlarda havalimanı itfaiyesinin de etkileneceği belirtilen açıklamada, "Yarın grev nedeniyle , 58 uzun mesafe uçuşu da dahil olmak üzere planlı bin 600 uçuşun 800'den fazlasını iptal etmek zorunda kalacak. Uçuş iptalleri 90 bin yolcuyu etkileyecek." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA GENELİNDE UYARI YAPILDI

Yolculara havalimanına gitmeden önce, uçuş durumları hakkında bilgi almaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, ayrıca yolcuların hava alanı güvenlik kontrol noktalarında yaşanabilecek gecikmeleri de dikkate almaları gerektiğini vurgulandı.

Avrupa'daki teröristler ayaklandı... Teröristler Almanya'da parti binası bastı!

KAMU ÇALIŞANLARININ UYARI GREVİ

Ver.di yarın ülke genelinde kamu çalışanlarının uyarı grevine gideceğini bildirmişti. Sendika 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni 'Yerliler' geliyor

İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman devi Lufthansa, uçuşlarını iptal etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN