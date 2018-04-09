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Alman polisi Türk vatandaşına saldırdı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Alman polisi Türk vatandaşına saldırdı
'da terör örgütü yandaşlarının gösterisini eden Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. ve sloganlar atılan Stuttgart'taki gösteri sırasında olay yerinden geçen Ünsal, söylenenlere tepki gösterince polis tarafından alıkonulup yere yatırıldı. Bu sırada gösteriyi protesto eden Ünsal'ın "Reisi seviyoruz. Ölümüne Reis" dediği duyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alman polisin kötü muamelesine maruz kalan Ünsal'ı dün akşam telefonla aradı. Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan olay hakkında bilgi aldı. Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.
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Alman polisi Türk vatandaşına saldırdı
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