Alman polisi Türk vatandaşına saldırdı

Almanya
'da
terör örgütü PKK
yandaşlarının gösterisini protesto
eden Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Türkiye
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
sloganlar atılan Stuttgart'taki gösteri sırasında olay yerinden geçen Ünsal, söylenenlere tepki gösterince polis tarafından alıkonulup yere yatırıldı. Bu sırada gösteriyi protesto eden Ünsal'ın "Reisi seviyoruz. Ölümüne Reis" dediği duyuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alman polisin kötü muamelesine maruz kalan Ünsal'ı dün akşam telefonla aradı. Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan olay hakkında bilgi aldı. Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.