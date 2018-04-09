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Avrupa Birliği sağlık giderlerinde zorlanıyor!

Avrupa Birliği'nin altı üye ülkesinin vatandaşlarının yarısından fazlasının sağlık giderlerini karşılamakta ciddi sıkıntı çektiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 16:00
Avrupa Birliği sağlık giderlerinde zorlanıyor!

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son yayımladığı verilere göre, üyesi , Macaristan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Letonya, Slovakya ve 'daki vatandaşların yüzde 50'den fazlası sağlık giderlerini karşılamakta "ciddi sıkıntı" çekiyor.

Yunanistan'daki vatandaşların yüzde 90'ının sağlık giderlerini karşılamakta zorluk çektiği belirtilirken, bu oran Macaristan'da yüzde 74, Rum yönetiminde yüzde 72, Letonya'da yüzde 64 ve İtalya'da yüzde 56 olarak belirlendi.

Avrupa genelinde ise üye ülke vatandaşlarının yüzde 29'unun sağlık giderlerini zorlukla karşıladığı kaydedildi.

Öte yandan aralarında Finlandiya, İngiltere, , İsveç, Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'un bulunduğu AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 80'inin ise sağlık giderlerini kolaylıkla karşıladığı ifade edildi.

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Avrupa Birliği sağlık giderlerinde zorlanıyor!
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