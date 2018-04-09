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Erdoğan'dan 'daki Türk vatandaşı Ünsal'a telefon

Cumhurbaşkanı , 'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal'ı bu akşam telefonla aradı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 11:25
Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşı Ünsal'a telefon

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal'dan Stuttgart'taki olay hakkında bilgi aldı.

Ünsal'ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Alman polisinin PKK'yı protesto ettiği için gözaltına aldığı Türk vatandaşı Yusuf Ünsal yaşadıklarını anlattı!

Son dakika haberi: O Türk vatandaşı A Habere açıklamalarda bulundu!

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Erdoğan'dan Almanya'daki Türk vatandaşı Ünsal'a telefon
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