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Esad bedel ödeyecek

Esad rejimi kuşatma altındaki ’ya yeniden la saldırdı, en az 78 kişi yaını yitirdi. Dünya saldırıyı sert dille kınarken, Trump “Hayvan” dediği Esad’ın bedel ödeyeceğini söyledi. ise “Provokasyon” dedi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Esad bedel ödeyecek
'deki iç savaş boyunca defalarca savaş suçu işlediği tespit edilen rejimi, önceki gün uluslararası camianın gözleri önünde bir kez daha kullandı. bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma'da çoğu kadın ve çocuk 78 kişinin boğularak öldüğü saldırı sonucu, yüzlerce kişi de hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı , Twitter'dan yaptığı açıklamada Beşar Esad için "hayvan" tanımlamasını kullanıp, "Büyük bedel ödeyecek" dedi. Trump, ve İran'ı da yönetimine destek verdikileri için dan sorumlu tuttu. Bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekiplerinden Beyaz Kasklılar'ın başkanı Raed el Saleh "Şimdiye dek 78 kişi öldü, yüzlerce kişi de hala solunum güçlüğü çekiyor" diye konuştu. El Saleh, saldırının klorin gazı ve henüz cinsi tespit edilemeyen, klorinden daha kuvvetli bir kimyasal silahla gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, henüz bebek denecek yaştaki çocukların nefes alma güçlüğü çektiği görüldü.

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Yine görüntülerde, katledilen kızı başında ağlayan bir baba, "Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden" diyerek, ağıt yakıyor. Birçok ülke saldırıyı sert bir dille kınadı. Katar, "uluslararası soruşturma çağrısı" yaptı. Rusya Dışişleri yetkilileri ise kimyasal saldırıyı yalanlayarak, iddiaları "tehlikeli provokasyon" diye tanımladı. Bu arada Güvenlik Konseyi de saldırıyı görüşmek üzere bugün toplanacak.

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Doğu Guta'daki saldırıyı sert bir dille kınayan , Şam rejiminin katliamı gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüphe bulunduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Suriye rejimi hesap vermelidir" açıklamasını yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü ise bu kez saldırının karşılıksız bırakılmamasını istedi.
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Esad bedel ödeyecek
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