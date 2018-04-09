Esad bedel ödeyecek

Suriye
'deki iç savaş boyunca defalarca savaş suçu işlediği tespit edilen Beşar Esad
rejimi, önceki gün uluslararası camianın gözleri önünde bir kez daha kimyasal silah
kullandı. Doğu Guta
bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma'da çoğu kadın ve çocuk 78 kişinin boğularak öldüğü saldırı sonucu, yüzlerce kişi de hastaneye kaldırıldı. ABD Başkanı Donald Trump
, Twitter'dan yaptığı açıklamada Beşar Esad için "hayvan" tanımlamasını kullanıp, "Büyük bedel ödeyecek" dedi. Trump, Rusya
ve İran'ı da Şam
yönetimine destek verdikileri için kimyasal saldırı
dan sorumlu tuttu. Bölgede faaliyet gösteren sivil savunma ekiplerinden Beyaz Kasklılar'ın başkanı Raed el Saleh "Şimdiye dek 78 kişi öldü, yüzlerce kişi de hala solunum güçlüğü çekiyor" diye konuştu. El Saleh, saldırının klorin gazı ve henüz cinsi tespit edilemeyen, klorinden daha kuvvetli bir kimyasal silahla gerçekleştirildiğini söyledi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, henüz bebek denecek yaştaki çocukların nefes alma güçlüğü çektiği görüldü. YÜREK BURKAN SÖZLER
Yine görüntülerde, katledilen kızı başında ağlayan bir baba, "Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden" diyerek, ağıt yakıyor. Birçok ülke saldırıyı sert bir dille kınadı. Katar, "uluslararası soruşturma çağrısı" yaptı. Rusya Dışişleri yetkilileri ise kimyasal saldırıyı yalanlayarak, iddiaları "tehlikeli provokasyon" diye tanımladı. Bu arada BM
Güvenlik Konseyi de saldırıyı görüşmek üzere bugün toplanacak. TÜRKİYE DÜNYAYI GÖREVE ÇAĞIRDI
Doğu
Guta'daki saldırıyı sert bir dille kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı
, Şam rejiminin katliamı gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüphe bulunduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Suriye rejimi hesap vermelidir" açıklamasını yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
ise bu kez saldırının karşılıksız bırakılmamasını istedi.