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'daki da, en küçüğü 4 yaşında 27 çocuk öldü

'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ana okulu ve ilkokul çocuklarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. 10'dan fazla çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 22:50 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 22:52
Hindistan'daki kazada, en küçüğü 4 yaşında 27 çocuk öldü

Eyalet Ulaştırma Bakanı Govind Singh Takur, Basın Vakfı haber ajansına yaptığı açıklamada, başkent Yeni Delhi'nin 500 kilometre kuzeyinde, Himalaya dağları üzerindeki Kangra Vadisi'nde meydana gelen da, sarp dağ virajında kontrolden çıkan otobüsün 60 metre aşağıdaki vadi tabanına yuvarlandığını belirtti.

YARALI ÇOCUKLAR DA VAR

Kazada, aralarında en küçüğü 4 yaşındaki ana okulu ve ilkokul öğrencilerinin olduğu 27 çocuk hayatını kaybetti, 10'dan fazla çocuk ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, kazaya aşırı hızla seyreden şöförün sebep olduğu iddia ediliyor.

Hindistan karayolu altyapısının yetersizliği nedeniyle yol kazalarının sıklıkla görüldüğü bir ülke. Özellikle ülkenin dağlık kesimlerindeki keskin virajlı ve bol çukurlu bozuk yollar, kenarlarında korkuluklarının da bulunmaması kazalara yol açıyor.

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Hindistan'daki kazada, en küçüğü 4 yaşında 27 çocuk öldü
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