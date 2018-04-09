Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail askerleri Gazze'de gazetecilere saldırdı

askerleri 'de lere saldırdı

srail askerleri, Şeridi'ni doğu sınırı bölgesinde lerin düzenlediği gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli gazeteciler, Gazze'nin doğu sınırında El-Bureyc yakınlarında düzenlediği gösteride, birkaç gün önce askerleri tarafından şehit edilen meslektaşları 'nın fotoğrafını taşıdı. Basın özgürlüğü kapsamında sloganların atıldığı gösteriye İsrail askerleri yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 19:45 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 19:54
İsrail askerleri Gazze'de gazetecilere saldırdı

Mahmud el-Luh, " askerleri, üzerimizde basın üyelerine has kıyafetler olmasına rağmen barış yanlısı gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti." dedi.

BM'YE "İSRAİL'İN SUÇLARINI ARAŞTIRIN" ÇAĞRISI

İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara son vermesi için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Luh, kurumlarından da İsrail'in gazetecilere yönelik suçlarının araştırılması için ilgili heyetin bölgeye gönderilmesi çağrısında bulundu.

Filistinlilerin, Şeridi'nin sınır bölgesinde 30 Mart cuma gününden bu yana düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada 6 Nisan Cuma günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 30 yaşındaki Filistinli gazeteci şehit olmuştu.

İsrail, Gazze'ye neden saldırıyor?

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 32'ye yükseldi.

Gazze'de hükümete bağlı Enformasyon Merkezi'nin açıklamasına göre, söz konusu gösteriler sırasında, 13'ü gerçek mermi, 2'si gaz kapsülünün yol açtığı kırık, 25'i gazdan etkilenme olmak üzere 40 gazeteci yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail askerleri Gazze'de gazetecilere saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN