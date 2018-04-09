Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

'da 6,1 büyüklüğünde

'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki de 5 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 08:58 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 08:58
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Kyodo haber ajansına göre, Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Shimane bölgesine bağlı Oda kenti olan in yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Yerel saatle 01.32'de meydana gelen depremde 4'ü Oda kentinde, biri de Izumo kentinde olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Deprem nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşanan Oda kentindeki bazı binalar hasar gördü, yollarda çatlaklar meydana geldi.

Kentteki hastanede, su depolama tankındaki hasarın ardından ayakta tedavi hizmetleri durdu.

Japonya Yol Trafik Bilgi Merkezi, deprem nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinin durdurulduğunu ancak trafiğin etkilenmediğini açıkladı.

Yetkililer, Shimane nükleer enerji santralinde bir anormallik olmadığını da duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise merkez üssü Oda kentinin 9 kilometre doğusu olan depremin büyüklüğünü 5,6 olarak duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN