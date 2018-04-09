Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kuzey Kore ABD ile nükleer görüşmeye hazır

ABD ile nükleer görüşmeye hazır

Lideri Kim , nükleer silah konusunu tartışmaya hazır olduğunu Amerikalı yetkililere bildirdi. Kim Jong Un'un ABD Başkanı ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğu ve ABD ile iletişim kurduğu belirtilen Kuzey Kore yetklilerinin açıklamalarında dünyanın beklediği büyük zirvenin gerçekleşme olasılığının artırdığı görülüyor. Donal Trump ile Kim Jong Un görüşmesinin Mayıs ayındanda yapılması planlanıyor

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:28
Kuzey Kore ABD ile nükleer görüşmeye hazır

lideri Kim 'un nükleer silahları tartışmaya hazır olduğunu Amerikalı yetkililere bildirildiği belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD Başkan ile nükleer silah programını tartışmaya hazır olduğunu, ABD ile iletişim kurduğunu ve Kuzey Koreli yetkililerin yaptığı açıklamada, dünyanın beklediği zirvenin gerçekleşmesi olasılığını daha da artırdığı belirtildi.

TRUMP, KİM JONG UN'UN KORE YARIMADASINI NÜKLEER SİLAHTAN ARINDIRMAYA İSTEKLİ ODUĞUNU DİLE GETİRDİ

Trump, yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey yetkili, ABD'nin "Kim Jong Un'un Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırmaya istekli olduğunu doğruladığını" söyledi. Yetkili, onayın Amerika ve Kuzey Koreli yetkililer arasında doğrudan yapılan görüşmeler sonrasında geldiği belirtildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, iki lider arasında Mayıs ayında yapılması planlanan görüşmenin tarihi ve yeri konusunda bir açıklama yapmadıklarını belirti.

GÖRÜŞME MAYIS AYINDA YAPILACAK

Güney Kore gibi üçüncü bir ülkeden önce Pyongyang'dan gelen onay, Trump yönetiminin görüşme için gizli hazırlıklar yaptığı ve böyle bir toplantının yapılması konusunda daha fazla güven oluşturduğu vurgulandı. Trump yönetimi uzun zamandır, Kuzey Korelilerin nükleer programlarını bırakmayı ve tartışmaya ikna edip doğrudan görüşmelere hazır olmasaydı, iki ülkenin müzakerelere başlaması için bir sebebin kalmadığı belirtildi..


ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim'den gelen daveti kabul ettiğini ve Mayıs ayında görüşeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki tarihi randevu öncesi, tarafların gizlice temasa geçtiği iki ülkenin gizli ajanlarının görüşmelere başladıkları iddia edilmişti.

Hangi ülkenin deniz kuvvetlerinde kaç gemi var?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore ABD ile nükleer görüşmeye hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN