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Lula cezaevindeki ilk gecesini geçirdi

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Lula cezaevindeki ilk gecesini geçirdi
Yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva cumartesi günü federal polise teslim oldu. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta Lula'nın cezasını onamış, Federal Mahkeme Yagıcı Sergio Moro, Lula'nın cuma günü yerel saatle 17.00'ye kadar polise gönüllü teslim olmasına karar vermişti. Cuma gecesini 'daki Metal İşçileri Sendikası binasında geçiren Lula, ertesi gün teslim olarak cezaevine gönderildi.
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Lula cezaevindeki ilk gecesini geçirdi
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