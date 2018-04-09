Son Dakika: Rusya: 2 İsrail uçağı Suriye'yi vurdu...

Suriye devlet televizyonu, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'daki yardım görevlileri hükümeti Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

Rusya: 2 İsrail uçağı Suriye'yi vurdu

ABD VE FRANSA'DAN SALDIRIYI BİZ YAPMADIK AÇIKLAMASI GELDİ

Ancak Amerikalı yetkililer saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.

Sözcü, "Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili de, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

LÜBNAN BASINI: İSRAİL SALDIRGANLIĞI

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Manar kanalı, olayın 'İsrail saldırganlığı' olduğunu iddia etti.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili söz konusu iddia hakkında konuşmayı reddetti.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI İSRAİL'İN YAPTIĞINI AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı İsrail'e ait iki savaş uçağının saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya, iki İsrail savaş uçağı tarafından atılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pazartesi günü sabah saatlerinde ABD'nin ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle acil olarak toplanacak.

"Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" nedeniyle Rusya'nın talebi sonucu yapılacak BMGK acil toplantısı ise öğle saatlerinde olacak.