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'de alarma geçti! o bölgeye müdahale ederse...

'daki kimyasal saldırının ardından , tarafından füze saldırısı ya da başka müdahaleye karşı 'de askeri pozisyonunu değiştiriyor.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:35
Rusya Suriye'de alarma geçti! ABD o bölgeye müdahale ederse...

'de bulunan Rus füze savunma S-400 sistemi aktive edildi. İki motorlu yüksek irtifa önleme uçağı olan MIG-31'ler de 24 saat devriye geziyor. Esad rejiminin füzelerin menzilinde 20 kritik bölge ve üssü olduğuna dikkat çekiliyor.

RUS ASKERİ VARLIĞI DA BULUNUYOR!

Ntv'nin haberine göre üslerin bazılarında Rus askeri varlığının bulunduğu da gelen bilgiler arasında. ABD'nin Rus askerlerinin olmadığı bölgeleri hedef alabileceği belirtiliyor. Suriye içindeki Rus askeri varlığı olan tüm üslerde kırmızı alarm verilmiş durumda. Olası bir ABD müdahalesine karşı ABD donanmasına ait gemi ve uçaklara karşı ateş açılacağı ileri sürülüyor.

ABD'NİN AKDENİZ ÜZERİNDEN VURABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

ABD'nin olası Esad askeri noktalarını Akdeniz'deki gemilerinden vurabileceği tahmin ediliyor. ABD'nin bu hareketle hem hem 'a da bir cevap vermek istediği yorumları dikkat çekiyor.

Hangi ülkenin kaç askeri var?

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Rusya Suriye'de alarma geçti! ABD o bölgeye müdahale ederse...
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