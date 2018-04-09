Saddam'ın devrilmesinden 15 yıl sonra

9 Nisan 2003'te ABD askerleri Bağdat'ta Saddam Hüseyin'in heykelini yıkmıştı. 15 yıl sonra yüz binlerce kişinin hayatına mal olan ve Ortadoğu'yu kaosa sürükleyen bu savaşın aslında yalanlar üzerine kurulduğu biliniyor.

Bush yönetimi uayrıları kulak ardı ederek Irak'a askeri müdahaleyi kaçınılmaz oalrak görüp Saddam'ı terörizm ve kitle imha silahlarını bir araya getirecek silmek istiyordu. İstihbarat bilgileri; kanıtların zayıf olduğunu Saddam'ın komşu ülkeleri tehdit etmediği gerçekleri unutarak Irak'a müdahale gerçekleştirdi.