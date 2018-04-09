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'ın devrilmesinden 15 yıl sonra

Hüseyin'in heykelinin yıkılmasının ardından tam 15 yıl geçti. ABD'nin kitle imha silahları bulunduğu gerekçesi ile Irak'a düzenlediği operasyonlar sonucunda binlerce insan hayatını kaybetti. Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmadığı bilgisi savaş başlamadan önce dahi bilinirken haklının nasıl manipüle edildiği ise merak konusu. Saddam Hüseyin'in heykelini yıkan Iraklı vatandaş "imkanım olsa yeniden dikerdim" açıklamalarına bulunurken ülkede hala bir istikrarın olmadığı da gözler önünde.

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 13:04 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 13:07
Saddam'ın devrilmesinden 15 yıl sonra

9 Nisan 2003'te ABD askerleri Bağdat'ta Hüseyin'in heykelini yıkmıştı. 15 yıl sonra yüz binlerce kişinin hayatına mal olan ve Ortadoğu'yu kaosa sürükleyen bu savaşın aslında yalanlar üzerine kurulduğu biliniyor.

Bush yönetimi uayrıları kulak ardı ederek Irak'a askeri müdahaleyi kaçınılmaz oalrak görüp Saddam'ı terörizm ve kitle imha silahlarını bir araya getirecek silmek istiyordu. İstihbarat bilgileri; kanıtların zayıf olduğunu Saddam'ın komşu ülkeleri tehdit etmediği gerçekleri unutarak Irak'a müdahale gerçekleştirdi.

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Saddam'ın devrilmesinden 15 yıl sonra
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