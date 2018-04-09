Son Dakika: Dört ülkeden kimyasal saldırıya sert tepki

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus'taki askeri havalimanına gerçekleştirilen füzeli saldırıda aralarında İranlıların da bulunduğu 14 kişinin öldüğünü ifade etti.

ABD "ASKERİ BİR MÜDAHAEYİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Duma'da Cumartesi günü kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlenmesinin ardından, bugün sabah saatlerinde Suriye resmi haber ajansı SANA Suriye'deki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suriye' saldırıyı ABD'nin gerçekleştirdiğini ifade ederken, ABD saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını bildirdi. Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Patrik Steiger yaptığı açıklamada, "Suriye hava üssünü bombalamadık" dedi.



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, aralarında İranlıların da bulduğu 14 kişinin öldüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamasında "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından Esad rejimine verilecek muhtemel cevaplar arasında 'askeri eylemlerin' de bulunduğunu söyledi.

İSRAİL ÜSTÜ KAPALI İTİRAF ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Liberman yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçakları bu sabah Suriye'de bir operasyondan geri döndüklerini belirtti. Bu açıklama, Suriye'de T-4 hava üssüne bir kaç füze isabet etmesinden sonra geldi.



BM GÜVENLİK KONSEYİ, GUTA İÇİN TOPLANACAK

BM Güvenlik Konseyi, ABD ve 8 ülkenin talebi üzerine Doğu Guta'nın Duma ilçesine gerçekleştirilen kimyasal saldırıları görüşmek üzere bugün acil olarak toplanacak.