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Son Dakika: Duma'dan tahliyeler başladı

Moskova ve Suriyeli muhalif grup Ceyşul İslam arasında yapılan yeni anlaşma ile 'nın Duma ilçesinden tahiyelerin başladığı bildirildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:37
Son Dakika: Duma'dan tahliyeler başladı

Moskova ve Suriyeli muhalif grup Ceyşul İslam arasında yapılan yeni anlaşma ile 'nın Duma ilçesinden tahliyelerin başladığı bildirildi.
Rusya Uzlaştırma Merkezi görevlilerinin kontrolünde gerçekleştirildiği bildirilen Moskova ve Suriyeli muhalif grup Ceyşul İslam arasında yapılan yeni anlaşma ile Doğu Guta'nın muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinden tahliyelerin başladığı bildirildi.

Rus medyasında çıkan haberde muhalif grup üyeleri ve ailelerini taşıyan 39 otobüsün Doğu Guta'daki Duma şehrinden çıkarılıp toplu bir şekilde Cerablus'a gönderilmek üzere bekletildiği belirtildi.

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Son Dakika: Duma'dan tahliyeler başladı
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