Son Dakika: Esad rejiminden üslerine saldırı iddiası

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: Esad rejiminden üslerine saldırı iddiası

Esad rejimine ait Humus'taki hava üssüne füze saldırısı yapıldıgı iddia edildi. Esad füze saldırısının yabancı güçler tarafından düzenlendiğini dile getirdi. ABD ve Fransa saldırıyı reddederken açıklama yapmaktan kaçındı

İHA AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:16
Suriye'deki Esed rejimi, Humus'taki T 4 ve Şayrat hava üslerine yabancı güçlerce füze saldırısı yapıldığını iddia etti ABD, saldırı iddiasını reddederken açıklama yapmaktan kaçındı

rejimi, bazı hava üslerine yabancı güçler tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti. Rejimin haber ajansı SANA, saat 04.00 sularında Humus'taki T 4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.

ABD,"BİZİM YAPTIĞIMIZA DAİR HABERLER DOĞRU DEĞİL."

Rejim kaynakları, yine Humus'taki Şayrat üssüne saldırıldığına ilişkin iddialar ortaya attı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem." ifadesini kullandı.

DOĞU GUTA'DAKİ KİMYASAL SALDIRILARI DÜZENLEYEN UÇAKLARIN KALKTIĞI ÜS

İsrail ordusu sözcülüğü ise, bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti. T 4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde 'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor.Her iki üste de İran güçleri bulunuyor.

Fransız ordusu, Suriye'nin Humus şehrinde yer alan askeri hava üssüne herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını bildirdi.
Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava Üssü"ne füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirilmişti. Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken, Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtilmişti. Konu hakkında açıklama yapan ABD'li bir yetkili, ABD'nin Suriye'deki saldırıyla ilgisi olmadığını açıklarken, Fransız ordusu da yaptığı açıklamada hava üssünü bombalamadıklarını belirtti. Fransız Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Patrik Steiger yaptığı açıklamada, "Suriye hava üssünü bombalamadık" dedi.
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Son Dakika: Esad rejiminden üslerine saldırı iddiası
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