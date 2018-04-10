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uçak gemisi Güney Denizi'nde

Donanması'na bağlı USS Theodore Roosvelt uçak gemisinin Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan güney Çin Denizi'ne girdiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:24
ABD uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde

Associated Press'in gemiden bildirdiği habere göre, USS Theodore Roosvelt Uçak Gemisi, müttefik ülke Filipinler'den generaller, sivil yetkililer ve gazetecilerden oluşan bir heyeti Güney Denizi açıklarında misafir etti.

Muhrip gemi filosu eşliğinde seyreden uçak gemisinin pistinden gösteri amaçlı savaş uçakları kalktı.

'nin Çin'in tek taraflı egemenlik ilan ettiği sularda savaş gemileri ve uçaklarıyla gövde gösterisi yapması Çin'e karşı bölgesel müttefiklerine destek olarak yorumlandı.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan uluslararası sularda Çin başta olmak üzere kıyı ülkeleri Filipinler, Vietnam, , Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunmuştu. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

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ABD uçak gemisi Güney Çin Denizi'nde
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