ABD'den BM Güvenlik Konseyi'ne oylama baskı

ABD, Suriye'nin Doğu Guta şehri'nin Duma ilçesine yapıldığı iddia edilen zkimyasal gaz saldırısının sorumlusunun belirlenmesi için bir inceleme yapılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bugün oylamaya çağıracak.

1 MART'TA YAPILAN TALEP YİNELENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün saldırı nedeniyle "büyük bedel ödeneceğini" söylemesinin ardından ABD, 1 Mart'ta yapmış olduğu uluslararası inceleme talebini içeren metni yenileyerek 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ne iletti.

BM diplomatları, eğer oylamaya gidilirse, önerinin muhtemelen Suriye'nin müttefiki olan Rusya tarafından veto edileceğini söylediler. Tasarının en az dokuz oyla destek alması ve ABD, Rusya, İngiltere, Fransa Çin'den oluşan daimi üyelerden hiçbirinin vetosuyla karşılaşmaması gerekiyor.

Suriye'de bir insani yardım grubu, Cumartesi günü Duma kentinde yapılan saldırıda en az 78 kişinin öldüğünü ve 1,000'den fazla kişinin de hastalandığını açıklamıştı.

RUSYA, KİMYASAL GAZ SALDIRISINI 'PROVOKASYON' OLARAK NİTELİYOR

Rusya ve Suriye ise, zehirli gaz saldırısının meydana geldiğini gösteren hiçbir belirti olmadığını savunuyorlar.

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) BM ile daha önce yaptığı ortak incelemede Suriye hükümetinin 2017 Nisan ayındaki saldırısında sinir gazı sarin kullandığı, ayrıca birçok kez de klor gazı saldırısı yaptığı belirlenmişti.