Ajan krizinde yeni gelişme, Skripal'ın kızı taburcu edildi

İngiltere'de geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Salisbury Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Yulia Skripal'in taburcu edildiği ancak tedavisinin dışarıda süreceği bildirildi. Açıklamada, Sergey Skripal'in de durumunun iyiye gittiği ve yakın bir zamanda taburcu edilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

4 MART'TA BİLİNÇLERİNİ KAYBETMİŞ BİR ŞEKİLDE BULUNMUŞLARDI

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi sonrası Rusya ile İngiltere arasında patlak veren krizde yeni bir perde açıldı. İkilinin Salisbury kentinde 4 Mart günü bir bankta baygın halde bulunması sonrasında, baba-kızın evi inceleme yapıldıktan sonra mühürlenmişti. İngiltere, Rusya'yı eski ajanı zehirlemekle suçlarken, son yılların en büyük diplomatik krizi patlak vermişti. Evdeki İran kedisi ile iki Gine domuzunun ise bu sırada evde kaldığı ortaya çıkmıştı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal hızla iyileşti. Kızı Yuliya'nın ise çoktan ifade verdiği öğrenildi. Buna rağmen Rusya hakkında suçlamalar ile ilgili sonuç çıkmaması dikkat çekti. Rusya ise "Skripal'ın evindeki kedisi, kimyasal bulgu için en önemli kanıttı. Ama İngilizler onu öldürdü" diyerek krize yeni boyut getirdi.

OLAY KISA SÜREDE DÜNYADA BİR KUTUPLAŞMAYA YOL AÇMIŞTI

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.

Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.