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Alman doktordan Türk hastaya ayrımcılık

Giriş Tarihi: 10.4.2018
'nın Mannheim kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ufuk Altunok, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı "Theresienkrankenhaus" hastanesinde hijyen koşulları nedeniyle odasını değiştirmek isteyince, doktorun "'ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın" sözleriyle geri çevirildi. 5 Nisan'da gerçekleşen olayla ilgili konuşan baba Altunok, "Bize 'Türkiye'ye gidin.' diyemezler. Konunun siyasetle alakası da yok. Türkiye'de Alman hastaya doktor 'Git sana baksın' dese ne olur?" sözleriyle isyan etti.
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Alman doktordan Türk hastaya ayrımcılık
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