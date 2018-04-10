Alman doktordan Türk hastaya ayrımcılık

Almanya
'nın
Mannheim kentinde yaşayan 18 yaşındaki Ufuk Altunok, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı "Theresienkrankenhaus" hastanesinde hijyen koşulları nedeniyle odasını değiştirmek isteyince, doktorun "Türkiye
'ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın" sözleriyle geri çevirildi. 5 Nisan'da gerçekleşen olayla ilgili konuşan baba Altunok, "Bize 'Türkiye'ye gidin.' diyemezler. Konunun siyasetle alakası da yok. Türkiye'de Alman hastaya doktor 'Git sana Merkel
baksın' dese ne olur?" sözleriyle isyan etti.