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'da yapılan oylama sonrası ABD'den açıklaması

ABD Sözcüsü Nauert, " Yasaklanması Örgütü sahaya inerek bilgi toplayacak. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 23:40
BMGK'da yapılan oylama sonrası ABD'den Suriye açıklaması

ABD Sözcüsü Heather Nauert, 'de rejimin kuşatması altındaki 'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığının "çok açık" olduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Nauert, basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında soruları cevapladı.

ABD'nin Suriye'de rejime karşı bir askeri operasyon gerçekleştirmesi durumunda, önce Yasaklanması Örgütü'nün () raporunu bekleyip beklemeyeceği yönünde bir soru üzerine Nauert, "Bizim istihbaratımız var, OPCW'nin ise bilgisi." ifadesini kullanarak, "(Duma'da) Kimyasalın kullanıldığı çok açık." dedi.

Sözcü Nauert şunları kaydetti:

"OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu önemli ve yaptıkları iş en üst seviyede, biz onlara güveniyoruz. ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz müttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alışverişi içerisindeyiz. OPCW'yu tanıyoruz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var."

7 Nisan'da Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

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BMGK'da yapılan oylama sonrası ABD'den Suriye açıklaması
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