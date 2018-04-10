Gazze’de 33. şehit

İsrail
ablukası altındaki Gazze
sınırında 30 Mart Cuma günü düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında yaralanan Filistinli Mervan Avad Kudeyh'in şehit olduğu bildirildi. İsrail askerleri dün ayrıca işgal altındaki Batı Şeria
'a 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu da vurarak şehit etti. Kudeyh'in hayatını kaybetmesi ve Bassel el-Hindi'nin de öldürülmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 33'e yükseli. Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız müdahalesinde birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850'den fazla Filistinli de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı.