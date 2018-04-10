"Houston bir sorunumuz var"

Apollo 13, Apollo tasarısından yedinci insanlı Ay yolculuğu görevi. 11 Nisan 1970'te yerel saatle 13:13'de astronot James "Jim" Arthur Lovell, John L. Swigert ve Fred W. Haise ile fırlatıldı.

Fırlatmadan iki gün sonra, Dünya'dan yaklaşık olarak 320.000 km uzakta Apollo uzayaracında meydana gelen bir patlama sonucu hizmet modülünün oksijen stokları ve elektrik enerjisi yitirildi. Bunun üzerine mürettebat Ay Örümceği'ni bir "cankurtaran sandalı" olarak kullandı.

EN BAŞARISIZ BAŞARISIZLIK ÖRNEĞİ

Patlamada komuta modülü sistemleri sağlam kalmıştı, fakat enerji sarfiyatını önlemek için Dünya atmosferine girmeden kısa bir süre önceye kadar kapalı tutuldular. Mürettebat Ay'a inemedi, üstelik düşük sıcaklığa, susuzluğa ve elektrik kısıtlamasına dayanmak zorunda kaldı, fakat atmosfere girerken arkalarındaki yüzlerce NASA çalışanlarının hesaplarıyla uzaya sekmekten kurtulup Dünya'ya dönebilmişlerdir ve uzay tarihinin en ilginç kurtarma operasyonu sayesinde dünyaya sağ salim dönmeyi başardı. Bu olay tarihte "başarısız başarı" olarak adlandırılmıştır.

Dönemin ABD Başbakanı tarafından ulusal madalyayla ödüllendirilen mürettebat ulusl kahaman olarak nitelendiriliyor.