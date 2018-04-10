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Kim'den Trump açıklaması

Lideri Kim Jong-un, Başkanı ile yapacağı Kore yarımadasını nükleer silahtan arındırmaya yönelik görüşmeye ilişkin ilk defa resmi bir açıklamada bulundu

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 13:31
Kim'den Trump açıklaması

lideri Kim Jong-un, Başkanı ile yapacağı zirveden resmi olarak ilk kez söz etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından, Pyongyang ilk kez sessizliğini bozdu. Kim, İşçi Partisi üyeleri ile düzenlediği bir toplantıda ABD-Kuzey Kore zirvesinden ilk kez resmi olarak bahsetti. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, toplantıda Güney ve Kuzey Kore ilişkilerinin ve ABD yapılacak zirvenin ele alındığı kaydetti.

GÖRÜŞME MAYIS YA DA HAZIRAN AYLARINDA OLACAK

ABD Başkanı Trump, dün Kuzey Kore lideri ile Kim ile Mayıs ya da Haziran ayının başında buluşmayı planladığını açıklamıştı. Eğer zirve gerçekleştirilirse, bir ABD başkanı ilk kez Kuzey Kore lideri ile resmi olarak görüşmüş olacak. Kuzey Kore lideri Kim, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan'da bir araya gelecek.

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Kim'den Trump açıklaması
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