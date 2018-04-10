Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Macaristan'da zafer yine Viktor Orban’ın

'da zafer yine ’ın

Giriş Tarihi: 10.4.2018
'da pazar günü yapılan genel seçimlerde resmen açıklanmayan sonuçlara göre hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hıristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 48'ini kazanarak zafer ilan etti. İki yıldır göçmen karşıtı tavrıyla Batı Avrupalı liderlerle sürtüşen Başbakan üçüncü kez başbakan olurken, aşırı sağ eğilimli koalisyon 199 sandalyeli meclisin 133'ünü elde etti. Ülkedeki siyasi eleştirmenler, daha önce göçmenleri durdurmak için duvar öreceğini ileri süren Orban'ın yeni dönemde İslamofobik ve göçmen karşıtı söylemlerini artıracağını tahmin ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Macaristan'da zafer yine Viktor Orban’ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN