Macaristan'da zafer yine Viktor Orban’ın

Macaristan
'da pazar günü yapılan
genel seçimlerde
resmen açıklanmayan
sonuçlara
göre hükümette yer
alan Fidesz (Macar
Yurttaş Birliği) ve
Hıristiyan Demokratik Halk
Partisi (KDNP) koalisyonu
oyların yüzde 48'ini kazanarak
zafer ilan etti. İki yıldır
göçmen karşıtı tavrıyla
Batı Avrupalı liderlerle
sürtüşen Başbakan Viktor Orban
üçüncü
kez başbakan olurken,
aşırı sağ eğilimli
koalisyon 199 sandalyeli
meclisin 133'ünü
elde etti. Ülkedeki
siyasi eleştirmenler,
daha önce göçmenleri durdurmak
için duvar öreceğini
ileri süren Orban'ın yeni
dönemde İslamofobik ve
göçmen karşıtı söylemlerini
artıracağını tahmin ediyor.