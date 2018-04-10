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'da bahar bayramında facia

'da düzenlenen bahar bayramı etkinlikleri kapsamında 'nde yıkanmak isteyen 16 kişi boğuldu

Giriş Tarihi: 10.4.2018 04:16

'da düzenlenen bahar bayramı etkinlikleri kapsamında ülkenin bazı illerinde 'nde yıkanmak isteyen 16 kişinin boğulduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Asvan'da Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen ve iyi yüzme bilmeyen bir çocuk ile su kanalına giren bir işçi boğuldu.

Kına ilinde 4 kişi, Sohac'da bir genç, Asyut'ta 4 kişi, Beni Suvefy'te bir kız çocuğu, Menufiyye ve Kalyubiyye'de bir çocuk ve iki genç, İsmailiyye'de de bir gencin boğulması üzerine bu olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Mısır'da kadim dönemden bu yana kutlanan bahar bayramında halk, Nil Nehri'nde yıkanma geleneğini sürdürüyor.

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Mısır'da bahar bayramında facia
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