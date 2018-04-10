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lı askerlere 10 yıl hapis cezası

'da, 10 Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan 7 ordu mensubuna 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, 10 Arakanlı Müslüman'ın ölümüne neden olmak ile suça ortaklıktan 3 asker ile 4 personele 10 yıl hapis cezası verildiği ve bu kişilerin ordudan sınırsız uzaklaştırıldığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 22:56
Myanmarlı askerlere 10 yıl hapis cezası

'da, 10 Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan 7 ordu mensubuna 10 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, 10 Arakanlı Müslüman'ın ölümüne neden olmak ile suça ortaklıktan 3 asker ile 4 personele 10 yıl hapis cezası verildiği ve bu kişilerin ordudan sınırsız uzaklaştırıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 21 askeri personel, 3 polis memuru, 13 güvenlik görevlisi, 6 memur ve 6 köylünün sorgulandığı aktarılan açıklamada, hapis cezası alan askerlerin suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Myanmar ordusu, geçen yıl eylül ayında Arakan bölgesinde terörist oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 Arakanlı Müslüman'ın ölümüyle ilgili bu yıl ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere () göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



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Myanmarlı askerlere 10 yıl hapis cezası
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