Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Netanyahu'dan Filistinlilere tehdit

Netanyahu'dan lilere tehdit

Başbakanı Netanyahu: Sürekli tekrarladığımız açık ve net bir ilkemiz var ki o da (Sana zarar vermek isteyene sen daha önce zarar ver' ilkesidir. Şeridi'nde hiç kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyecek, biz onlara zarar vereceğiz

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 04:03

Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'deki lileri, İsrail'e zarar vermeye kalkışmaları durumunda doğrudan hedef almakla tehdit etti.

Netanyahu, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sürekli tekrarladığımız açık ve net bir ilkemiz var ki o da 'Sana zarar vermek isteyene sen daha önce zarar ver' ilkesidir. Gazze Şeridi'nde hiç kimsenin bize zarar vermesine izin vermeyecek, biz onlara zarar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçakları dün Gazze'nin kuzeyinde bir Filistin hedefine hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, uçakların "Filistinli bir grubun sınır şeridine yakın bölgeye kadar girip oraya el yapımı patlayıcılar yerleştirmesine" karşılık olarak 'a ait bir hedefi vurduğunu belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu'dan Filistinlilere tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN