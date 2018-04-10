Pasifik sallanıyor

Japonya'da 6.1 Japonya
'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem
de 5 kişi yaralandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, merkez üssü Shimane bölgesine bağlı Oda kenti olan depremin yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Yerel saatle 01.32'de meydana gelen depremde dördü Oda kentinde, biri de Izumo kentinde olmak üzere beş kişi yaralandı. Deprem nedeniyle elektrik ve su kesintisi yaşanan Oda kentindeki bazı binalar hasar gördü, yollarda çatlaklar meydana geldi. Kentteki hastanede, su depolama tankındaki hasarın ardından ayakta tedavi hizmetleri durdu. Papua Yeni Gine'de 6.3
Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine
'de hafta sonu meydana gelen 6.3'lük depremde dört kişinin öldüğü bildirildi. Ölenlerin, Hela bölgesinin başkenti Tari yakınında yaşadığı açıklandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Porgera kentinin 88 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurmuştu.