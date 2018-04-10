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ve arasında silahlı çatışma tehdidi bulunmuyor”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya ve arasında bir silahlı çatışma ihtimalinin bulunmadığını söyledi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:35
“Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma tehdidi bulunmuyor”
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov: "Rusya ve arasında silahlı çatışma tehdidi bulunmuyor"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, "Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma tehdidi bulunmuyor" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Rusya ve ABD arasında askeri bir çatışma tehdidinin bulunmadığını açıkladı. Bogdanov, 'de Rusya ile ABD arasında çatışma yaşanmasına yol açacak bir karışıklığın olmadığını söyledi. ABD ile Rus yetkililer arasında Suriye ile ilgili temasların bulunduğunu aktaran Bogdanov, iki ülke arasında sağduyunun hakim olacağına inandığını sözlerine ekledi.
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“Rusya ve ABD arasında silahlı çatışma tehdidi bulunmuyor”
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