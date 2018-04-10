Suriye'ye yapılması planlanan askeri müahale için ilginç iddia!

Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Duma'da yaşanan kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine yönelik ABD'nin planladığı saldırıya İngiltere'nin de destek verebileceği belirtildi.

DAHA ÖNCE PARLAMENTO SALDIRIYA ONAY VERMEMİŞTİ

Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz bakanlar, askeri sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdi. Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, operasyon kararını parlamentonun onayı olmadan alabilir. 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron Suriye'ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak parlamento saldırıya onay vermeyince planlar iptal olmuştu.

STORM SHADOW FÜZELERİ

Daily Mail, İngiltere'nin Suriye'deki hedeflere yönelik muhtemel operasyonda GR4 Tornado jetlerinin kullanılabileceğini yazdı. Jetler Storm Shadow denilen füzeler fırlatabiliyor. Bu füzelerin menzili 240 km'den fazla.

Füzelerin yüksek menzili, GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üssünde 6 adet GR4 Tornado jeti bulunuyor.