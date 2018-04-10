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Trump istedi vurdu

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Doğu Guta'da çoğu kadın ve çocuk 78 kişinin öldüğü kimyasal saldırının ardından Esad'a bağlı hava üssüne, kimsenin açıktan üstlenmediği füze saldırısı düzenlendi.
Şam rejimi sabah Humus'taki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. Bunun üzerine gözler ABD ve Fransa'ya çevrildi. Ancak ve Elize Sarayı, saldırıyı kendilerinin yapmadığını duyurdu.
Ardından 'dan 'i suçlayan açıklama geldi. Moskova'nın açıklamasında, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-15 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Lübnan'dan, T-4 hava üssüne 8 füze attı" denildi. İran medyası ise İsrail'in hedefi olan hava üssünde ölen 14 kişiden 3'ünün İranlı milis olduğunu duyurdu.
Buna karşın İsrail tarafı, saldırı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yorumlarda ise ABD'nin, Rusya'dan gelecek tepkilerden çekindiği için saldırıyı İsrail'e yaptırdığı ileri sürüldü.
Bu arada İdlib'de dün akşam 7 katlı bir binada meydana gelen patlamada 15 sivilin öldüğü, 36'sının da yaralandığı bildirildi.
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Trump istedi İsrail vurdu
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