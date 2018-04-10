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nden Filistin Kızılayına övgü

(), kapsamında, askerlerinin müdahalelerine maruz kalanların yardımına koşan Gazze sınırındaki performansından övgüyle söz etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 00:25
Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistin Kızılayına övgü

(), kapsamında, askerlerinin müdahalelerine maruz kalanların yardımına koşan Gazze sınırındaki performansından övgüyle söz etti.

ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın " üyelerinin Filistin Kızılayı kıyafetleri giyerek sınıra yaklaştığı" yönündeki iddialarına ilişkin, "Elimizde herhangi bir kişinin Filistin Kızılayı kimliğine büründüğü yönünde bir bilgi yok." dedi

Zakut, İsrail makamlarının söz konusu iddiaları Komite ile paylaşmadığını belirtti.

Filistin Kızılayının saatlerce çalışarak yüzlerce kişiyi kurtardığına dikkati çeken Zakur, Filistin Kızılayının çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, 'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistin Kızılayına övgü
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