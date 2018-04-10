Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ürdün Türkiye ticaret anlaşmasının askıya alınmasına iptal çağrısı

ticaret anlaşmasının askıya alınmasına iptal çağrısı

lü milletvekilleri, hükümeti geçen ay alınan ile olan ticaret anlaşmasını askıya alma kararını iptal etmeye çağırdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 00:33
Ürdün Türkiye ticaret anlaşmasının askıya alınmasına iptal çağrısı

lü milletvekillerinin, hükümeti geçen ay alınan ile olan ticaret anlaşmasını askıya alma kararını iptal etmeye çağırdığı bildirildi.

Ürdünlü milletvekili Halil Atiyye AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümeti, Ürdün-Türkiye ticaret anlaşmasının askıya alınma kararını iptal etmeye çağırdıklarını belirtti.

Atiyye, 20 milletvekili olarak meclise ticaret anlaşmasını askıya alınmasının sebeplerini öğrenmek üzere bir soru önergesi sunduklarını ifade etti.

Atiyye, karar karşısında şaşırdıklarını ve kararın öncesinde atılması gereken adımlar olması gerektiğini söyledi.

Ürdün hükümeti, sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklar ve komşu ülkelerle sınır geçişlerinin kapatılması sebebiyle anlaşmayı askıya almaya karar vermişti.

Hükümet, yerel sanayiciden Türk ürünlerinin yerel ürünlerle rekabet etmesinden dolayı şikayet aldığını açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ürdün Türkiye ticaret anlaşmasının askıya alınmasına iptal çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN